Confira a previsão do tempo para o primeiro fim de semana de fevereiro em Atibaia

O ar quente e úmido predomina sobre o Sudeste e nuvens carregadas crescem em grande parte da Região. Uma frente fria se afasta do litoral de SP, mas a intensificação de ventos marítimos e a água do mar com temperatura acima da média ajudam a formar nuvens de chuva no estado.

A alta umidade associada às temperaturas elevadas sobre a região contribuem para que o fim de semana de pré Carnaval em Atibaia seja de tempo instável, com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas. Essas pancadas podem se acompanhadas de ventos e raios.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (2) começou com variação de nebulosidade. No decorrer do dia, os sol favorece a elevação das temperaturas e há previsão de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Máxima 27º e mínima de 18º.

O sábado (3) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Há alerta para tempestades. Máxima de 29º e mínima de 20º.

No domingo (4) o sol aparece entre nuvens pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e são esperadas pancadas de chuva com trovoadas. Máxima de 28º e mínima de 18º.

A previsão para a segunda-feira (5) também é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 28º e mínima de 19º.

A terça-feira (6) deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 19º.