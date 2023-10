Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

O começo do mês de outubro foi marcado por chuvas fortes na região de Atibaia. Ao longo desta semana, a chuva ainda deve ser muito persistente sobre todo o estado.

Nesta segunda-feira (9), o deslocamento de uma frente fria e uma área de baixa pressão mantêm as instabilidades. Os temporais podem acontecer ao longo de todo o dia, acompanhada de rajadas de vento, raios e granizo.

Na terça (10) e quarta-feira (11), a chuva diminui e o sol será mais presente. Já na quinta-feira, feriado de 12 de Outubro, com a aproximação de uma nova frente fria, os temporais retornam ao estado. Os volumes acumulados devem ser expressivos, com potencial para novos transtornos.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (9) será nublada, com chuva de manhã. Podem ocorrer aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva. A noite deve ser nublada, com possibilidade de garoa. Máxima de 21º e mínima de 19º.

Na terça-feira (10) as instabilidades diminuem e a expectativa é de céu com muitas nuvens, porém, com mais aberturas de sol. A chance de chuva é menor. Máxima de 22º e mínima de 15º.

A quarta-feira (11), véspera de feriado, deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 18º.

Para a quinta-feira (12), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 19º.

A sexta-feira (13) deve ser de céu nublado, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Máxima de 25º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather