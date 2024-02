Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A combinação entre temperaturas elevadas, ingresso de umidade e a atuação de zonas de instabilidade atmosférica, devem provocar pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e ventos, nesta semana, na região de Atibaia. Segundo o Inmet, há alerta amarelo, de perigo em potencial.

Há previsão de chuvas com início nesta segunda-feira (26), se intensificando a partir de terça (27). Apesar disso, a temperatura deve seguir em sentido de ligeira elevação até quarta-feira (28), quando a chuva dá lugar a um dia nublado. No entanto, as intensas chuvas deverão voltar a partir da quinta-feira (29), com ligeira queda na temperatura.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (26) começou com sol entre nuvens. À tarde a nebulosidade aumenta e são esperadas pancadas de chuva. Máxima 29º e mínima de 19º.

A terça-feira (27) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o céu fica aberto. Máxima de 32º e mínima de 19º.

Para a quarta-feira (28), a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32º e mínima de 21º.

A previsão do tempo para a quinta-feira (29) é de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e chuva à tarde e à noite. Máxima de 31º e mínima de 20º.

A sexta-feira (1) deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 29º e mínima de 18º.