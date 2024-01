Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Com o predomínio de ar quente e úmido sobre o Brasil, nuvens carregadas estão se formando em todas as Regiões do país. Essas nuvens provocaram temporais nos últimos dias.

Nesta sexta-feira (12), o deslocamento de uma frente fria e e a formação de uma área de baixa pressão atmosférica no mar aumentam o risco de chuva forte e todo o estado de São Paulo. No sábado (13) as instabilidades persistem e só se afastam no domingo (14), quando o sol deve aparecer na maior parte do dia.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (12) deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva durante o dia e à noite. Máxima 28º e mínima de 21º.

A previsão para o sábado (13) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 20º.

Para domingo (14), a expectativa é de predomínio de sol, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 30º e mínima de 20º.

Na segunda-feira (15), a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 21º.

A previsão para a terça-feira (16) é de sol pela manhã, com pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 31º e mínima de 21º.