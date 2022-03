Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A última semana do verão de 2022 está sendo marcada por temporais no estado de São Paulo e na região que inclui Atibaia. A recente passagem de uma frente fria ajudou a formar áreas de instabilidade bastante intensas que provocaram grandes volumes de chuva em diversas áreas do estado.

A frente fria que aumentou a chuva nas últimas 24 horas já se afastou do litoral Paulista. Mas a presença de ar quente muito úmido mantém as condições para formação de grandes nuvens carregadas, que vão provocar mais pancadas de chuva nesta quarta-feira por todo o estado de São Paulo. Na Grande São Paulo e interior, as pancadas de chuva retornam a partir da tarde, mas o litoral pode ter chuva já pela manhã.

Atenção! Climatempo alerta para a chegada de uma forte frente fria no fim de semana da virada do verão para o outono.

A quarta-feira será outro dia abafado no estado de São Paulo. A quinta e a sexta feira terão maiores períodos com sol, porém as pancadas de chuva voltam a acontecer à tarde à noite, mas o risco de temporal é menor.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (16) deve ser mais um dia abafado, com algumas aberturas de sol e pancadas de chuva com moderada a forte intensidade entre a tarde e a noite. Máxima de 28º e mínima de 20º.

Na quinta-feira (17) o sol aparece mais e a sensação será de calor, mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 30º e mínima de 21º.

A previsão para a sexta-feira (18) ´´é de sol pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Máxima de 30º e mínima de 19º.

O sábado (19) ainda vai ser um dia muito quente, mas até o fim do dia, a frente fria já chega ao estado de São Paulo e provoca temporais. Entre a tarde do sábado e o domingo, há risco para chuva bastante intensa. Máxima de 29º e mínima de 18º.

O domingo (20), primeiro dia do outono, será completamente diferente. O tempo fica fechado e chuvoso, com altos volumes acumulados, principalmente durante a madrugada e o período da manhã. Com a passagem da frente fria, a tendência é que os ventos passem a soprar do oceano para o continente, trazendo um ar mais frio e úmido para a região. Por isso, além da chuva intensa, outro destaque para o domingo é a queda acentuada de temperatura, justamente por causa da mudança na direção dos ventos. Máxima de 25º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather