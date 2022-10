Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A frente fria que trouxe chuva desde a noite de quinta-feira (6) já se afasta rapidamente ao longo desta sexta-feira (7), dissipando a chuva. O sol deve voltar a aparecer mais ao longo do dia e durante todo o sábado (8). No domingo (9) voltam as condições para pancadas de chuva a partir da tarde. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (7) ainda começou com chuva, mas aos poucos, conforme a frente fria se afasta as instabilidades perdem força, o sol volta aparecer mais. Há condições para chuva rápida e isolada, mas sem grandes alertas. Mesmo com o céu nublado, as temperaturas ainda sobem e a sensação é de abafamento. Máxima de 25º e mínima de 19º.

Para o sábado (8), a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 26º e mínima de 14º.

O domingo (9) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Há condições para pancadas de chuva rápidas à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 17º.

A previsão para a segunda-feira (10), é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 23º e mínima de 18º.

Na terça-feira (11) a expectativa é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather