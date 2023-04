Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A presença de ar quente e úmido associada a uma baixa pressão atmosférica deve provocar muita chuva na região nos próximos dias.

A sexta-feira (7) será com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, com risco de moderada a forte intensidade. No sábado (8), a baixa pressão atmosférica avança sobre São Paulo, engrossando a chuva em todo o estado. No domingo de Páscoa (9) também há risco de chuva forte. As temperaturas devem ficar mais amenas devido ao excesso de chuva.

Nesta quarta-feira (5) o sol ainda predomina e faz calor. A expectativa é de sol com algumas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Na quinta-feira (6), áreas de instabilidade se aproximam da região. O dia ainda começa abafado, mas pode chover a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 18º.

A previsão para a sexta-feira santa (7) é de sol e sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 19º.

O sábado (8) deve ser de céu nublado e pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 18º.

O domingo de Páscoa (9) também deve ser de muitas nuvens, com poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather