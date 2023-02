Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Neste começo de semana, instabilidades assolaram a região. A alta umidade e o calor, associados a um cavado meteorológico nos níveis médios e altos da atmosfera (que é uma baixa pressão relativa e mais alongada), provocaram fortes temporais em Atibaia.

De acordo com o site Climatempo, ainda há expectativa de chuva nesta quarta-feira (8), que pode até ser forte, mas o risco de temporais é menor e o cenário da terça-feira (7) não deve se repetir na tarde de hoje.

De maneira geral, o volume de chuva previsto não é alto, mas ainda há condições para pancadas pontualmente fortes e com trovoadas, no entanto, com menor estragos do que os de ontem. Ainda assim, eventuais transtornos podem ocorrer por causa do solo encharcado e altos níveis dos córregos e rios.

Até o sábado (11), o calor e a alta umidade ainda favorecem as condições para chuva, mas o deslocamento do cavado meteorológico coloca em alerta máximo outras regiões do Sudeste.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (8), será de sol com algumas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde à noite. Máxima de 26º e mínima de 18º.

A previsão para a quinta-feira (9) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 17º.

A sexta-feira (10) deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 28º e mínima de 17º.

No sábado (11) o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 18º.

Para o domingo (12), a expectativa é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 27º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather