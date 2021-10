Confira a previsão do tempo para o feriado prolongado em Atibaia

Entre sexta (8) e terça-feira (12), os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa e áreas de instabilidade no alto da atmosfera, favorecem a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva em todo o estado de São Paulo, que acontecem com moderada a forte intensidade, a qualquer hora do dia. As temperaturas também não sobem muito e a sensação será de frio em alguns momentos.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (8), o sol aparece entre nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. A noite com deve ser de muitas nuvens, sem chuva. Máxima de 26º e mínima de 14º.

No sábado (9), a circulação de ventos, associada a um grande sistema de alta pressão atmosférica, favorece a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva com moderada a forte intensidade, a qualquer hora do dia. Os ventos que sopram do quadrante sul devem manter a sensação de frio. Máxima de 16º e mínima de 14º.

O domingo (10) deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e chuva no fim da manhã. A tarde e a noite tendem a ser chuvosas. Máxima de 21º e mínima de 12º.

A previsão para a segunda-feira (11) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 19º e mínima de 11º.

Na terça-feira (12), a tendência é de mais horas de sol e menos chances de grandes volumes de chuva. Máxima de 21º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather