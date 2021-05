Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O ar frio de origem polar ainda fez a madrugada desta quarta-feira ser fria. Pelo segundo dia consecutivo, houve novo recorde de frio em Atibaia, segundo o site AccuWeather, com os termômetros registrando 8º. O recorde anterior era de 9°, em 25 de maio.

A massa de seco de origem polar vai enfraquecer nos próximos dias e as temperaturas sobem de forma gradativa. O frio das noites e madrugadas tende a diminuir e as tardes devem ficar mais quentes. No entanto, após a passagem de uma frente fria no fim de semana, uma nova massa de ar polar ainda mais intensa vai chegar ao Brasil. Maio termina com frio intenso e os primeiros dias de junho serão gelados.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (26), o sol aparece entre poucas nuvens. À tarde e à noite o céu fica com mais nebulosidade, mas não há previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 8º.

Na quinta-feira (27), o ar seco predomina sobre a região e não há expectativa de chuva. A temperatura sobe um pouco. Máxima de 26º e mínima de 13º.

Na sexta-feira (28), o sol aparece entre nuvens e não há expectativa de chuva. À tarde a temperatura sobe e a sensação será de calor. Máxima de 28º e mínima de 14º.

No sábado (29), novas áreas de instabilidade atuam sobre a região. O sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 15º.

O domingo (30) também deve ser de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuvas à tarde e à noite. Máxima de 24º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather