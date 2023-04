Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma grande frente fria avançou sobre a região espalhando nuvens carregadas no começo desta semana. Mas no decorrer desta quarta-feira (19), a nebulosidade de chuva se afasta e o tempo volta a ficar firme. Seguida dessa frente fria, uma forte massa de ar frio polar avança forte sobre o estado de São Paulo e derruba as temperaturas.

Essa massa de ar frio será a mais forte de 2023, até agora, e terá potencial para causar as mais baixas temperaturas do ano. O feriado prolongado de 21 de abril será marcado por baixas temperaturas e sol.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (17) deve ser de sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

Na terça-feira (18), o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 19º.

Na quarta-feira (19), áreas de instabilidade deixam o céu com muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 12º.

Na quinta-feira (20) o ar seco ganha força, associado a uma massa de ar frio. O sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 22º e mínima de 10º.

A sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, deve ser de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 23º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather