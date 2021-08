Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A massa de ar polar, que causou frio intenso e geada em Atibaia e outras cidades paulistas, já está perdendo força, e isso permite que as temperaturas voltem a subir de forma mais significativa. Os próximos dias devem ser de sol e calor no estado de São Paulo.

A próxima semana será marcada por temperaturas altas para esta época do ano, com os termômetros chegando próximos aos 30º. As temperaturas mínimas também sobem e as madrugadas serão menos frias.

Nesta sexta-feira (6), apesar do amanhecer frio, a tarde será de temperatura em elevação. Não chove. Máxima de 25º e mínima de 10º.

O sábado (7) também será de friozinho pela manhã. Mas o sol predomina e, à tarde a temperatura sobe. Máxima de 24º e mínima de 9º.

O domingo (8) de Dia dos Pais será de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A temperatura sobe um pouco mais à tarde. Máxima de 26º e mínima de 9º.

Na segunda-feira (9), o sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 7º.

A terça-feira (10) também será de sol entre poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 9º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather