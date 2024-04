Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O ar frio de origem polar que se seguiu à frente fria diminuiu consideravelmente as temperaturas no estado de São Paulo entre a quinta (18) e esta sexta-feira (18). Para o fim de semana, a expectativa ainda é que os começos de manhã sejam gelados, mas as temperaturas máximas sobem gradualmente.

A madrugada e o amanhecer do sábado (20), ainda serão friozinhos, mas, a partir da tarde o ar frio vai para o oceano e começa a se afastar do Brasil, o que vai permitir a elevação da temperatura máxima. A madrugada do domingo (21) também vai ser um pouquinho fria, mas a tarde já será mais quente.

O céu fica aberto e não há previsão de chuva para os próximos dias.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta sexta-feira (19) é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima 23º e mínima de 14º.

O sábado (20) deve ser de sol com algumas nuvens, sem chuva. Ainda faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 25º e mínima de 13º.

A expectativa para o domingo (21) é de sol entre poucas nuvens. Apesar do frio da manhã, a temperatura sobe um pouco mais à tarde. Máxima de 27º e mínima de 13º.

A previsão para a segunda-feira (22) é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 28º e mínima de 14º.

A terça-feira (23) deve ser de predomínio de sol, sem previsão de chuva. Máxima de 29º e mínima de 16º.