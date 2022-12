Confira a previsão do tempo para os últimos dias de 2022 em Atibaia

Grandes áreas de instabilidade da nova ZCAS – zona de convergência do Atlântico Sul deixam muita nebulosidade de chuva sobre a Região Sudeste.

Entre a quinta-feira (29) e sexta-feira (30), com a ZCAS já configurada, as instabilidades ganham ainda mais força, aumentando a incidência de chuva forte e volumosa em todo o estado de São Paulo. Os acumulados poderão ser bastante expressivos e não se descarta a possibilidade de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra devido ao grande volume de chuva registrado nos últimos dias.

Já no sábado (31) as instabilidades diminuem, assim como as condições para temporais. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (28), áreas de instabilidade atuam sobre a região e o dia deve ser de céu nublado, com aberturas de sol e pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 18º.

A previsão para a quinta-feira (29) é de muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 22º e mínima de 19º.

Na sexta-feira (30) o clima segue instável, com sol entre muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 18º.

A previsão para o último sábado do ano (31) é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Máxima de 27º e mínima de 19º.

O domingo (1), primeiro dia de 2023, deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather