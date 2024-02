Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

O avanço de uma nova frente fria do Sul em direção à Região Sudeste vai provocar mudanças no tempo no estado de São Paulo. A expectativa é de chuva forte já na tarde de terça-feira (13) de Carnaval na região que inclui Atibaia, devido à combinação de calor e a entrada de mais umidade.

Na quarta-feira (14) de cinzas, a frente fria se desloca para alto mar na altura do estado do Rio De Janeiro, mas, a entrada constante de umidade que vem do oceano, colabora para a formação de muitas nuvens de chuva em São Paulo. A chuva que pode vir com força, acompanhada por raios e ventos de 50 a 70 km/h.

Na quinta (15), o sistema vai seguir se descolando ainda mais para alto mar, porém, a infiltração marítima ainda vai reforçar muitas nuvens sobre o leste de SP. Há chance de chuva fraca em alguns momentos e a temperatura, em relação ao calor intenso do fim de semana, já fica mais amena.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta segunda-feira (12) de Carnaval é de sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Máxima 32º e mínima de 20º.

A terça-feira de Carnaval (13) começa com sol e aumento de nuvens. À tarde e à noite são esperadas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima de 33º e mínima de 21º.

Para a quarta-feira de cinzas (14), a expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 29º e mínima de 20º.

A previsão do tempo para a quinta-feira (15) é de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e chuva fraca. Máxima de 26º e mínima de 17º.

A sexta-feira (16) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 19º.