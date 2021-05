Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma massa de ar frio de origem polar atua sobre a região que inclui Atibaia. As noites e madrugadas ainda vão permanecer frias ao longo do fim de semana. Não dá para descartar novos recordes de frio. No entanto, as tardes já devem ser mais agradáveis. A tendência é de um fim de semana com sol e tempo firme.

Nesta sexta-feira (30), o sol predomina e não há expectativa de chuva. A temperatura não sobe muito à tarde. Máxima de 23º e mínima de 13º.

No sábado (1), o tempo segue firme e seco. O dia será de sol, sem previsão de chuva. Faz frio de madrugada e à noite. Máxima de 25º e mínima de 10º.

No domingo (2), o ar frio ainda atua sobre a região. Faz frio nas primeiras horas do dia, mas a tarde deve ser mais agradável. Máxima de 27º e mínima de 12º.

Na segunda-feira (3), o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 12º.

A terça-feira (4) deve ser mais um dia de predomínio de sol. A temperatura sobe e a sensação será de calor à tarde. Máxima de 29º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo e Cptec.inpe