Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

No último fim de semana, as temperaturas diminuíram por causa da passagem de uma frente fria pela costa de São Paulo. A circulação de ventos e a infiltração marítima ainda mantém umidade sobre a região de Atibaia nesta segunda-feira (14).

O calor ganha força a partir de quarta-feira (16) e o ar seco volta impedir a formação de nuvens de chuva. A umidade do ar pode começar ficar baixa e vale redobrar o cuidado com a hidratação e a exposição ao sol durante as tardes.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (14) o sol aparece entre muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 24º e mínima de 15º.

A terça-feira (15) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 25º e mínima de 15º.

Na quarta-feira (16) o ar seco volta a ganhar força sobre a região. A previsão é de predomínio de sol, sem chuva. Máxima de 27º e mínima de 14º.

A previsão para a quinta-feira (17) é de sol com algumas nuvens. Não chove. Máxima de 27º e mínima de 15º.

A sexta-feira (18) deve ser de predomínio de sol e calor, sem expectativa de chuva. Máxima de 30º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather