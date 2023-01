Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O tempo continua firme nesta sexta-feira (27) com predomínio de sol. A temperatura se eleva no período da tarde e faz calor, além disso, os índices de umidade do ar, podem ficar em estado de atenção, abaixo dos 30%.

No sábado (28), as pancadas de chuva voltam a se espalhar pelo estado, inclusive na região de Atibaia.

Já no domingo (29), um cavado meteorológico entre o Paraná e São Paulo, favorece a formação de nuvens carregadas e há risco para tempestades, que se estendem até segunda-feira (30), com alto potencial para causar transtornos, como alagamentos e queda de árvores.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (27) o sol aparece entre poucas nuvens, faz calor À tarde e não há expectativa de chuva. Máxima de 31º e mínima de 19º.

No sábado (28) o sol predomina pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 29º e mínima de 20º.

No domingo (29), áreas de instabilidade atuam sobre a região e o dia deve ser de sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 18º.

A segunda-feira (30) deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Máxima de 29º e mínima de 19º.

A previsão para a terça-feira (31) é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 26º e mínima de 20º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather