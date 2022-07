Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma área de alta pressão atmosférica e ventos quentes que sopram do quadrante norte, deverão manter as condições de tempo firme e seco e também a sensação de calor no decorrer do dia na região de Atibaia, nesta sexta (15) e sábado (16).

No domingo, (17), a passagem de uma nova frente fria provoca aumento de nebulosidade. Por enquanto, não há condições para chuva. A segunda-feira (18) deve ser de temperaturas amenas. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (15) será de predomínio de sol e calor à tarde. Máxima de 27º e mínima de 14º.

No sábado (16) o sol também aparece entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 15º.

A previsão para o domingo (17) é de sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 16º.

A segunda-feira (18) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 23º e mínima de 15º.

Para a terça-feira (19), a expectativa é de predomínio de sol, sem previsão de chuva. Máxima de 25º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather