Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma forte frente fria avança sobre o Brasil associada com uma intensa onda de frio. As nuvens carregadas da frente fria se espalham sobre o estado de São Paulo e a temperatura cai muito já nesta quarta-feira (28).

O ar frio de origem polar que se aproxima do Sul e Sudeste vai manter as temperaturas baixas até o dia 1º de agosto, e é muito provável que tenhamos a onda de frio mais intensa deste ano, com novos recordes de frio.

Os dias mais críticos devem ocorrer nesta quinta (29) e sexta-feira (30), quando há alerta para geada na região de Atibaia e temperaturas próximas de 0º.

Nesta quarta-feira (28), a chegada da massa de ar polar à região trouxe chuva e derrubou a temperatura nas primeiras horas do dia. Áreas de instabilidade ainda provocam chuva fraca ao longo do dia, nas não são esperadas chuvas mais significativas. Máxima de 13º e mínima de 9º.

Na quinta-feira (29), o dia começa com muita nebulosidade, mas que deve diminuir ainda pela manhã. O sol aparece entre nuvens, mas a massa de ar polar mantém a sensação de muito frio.Máxima de 12º e mínima de 2º.

A sexta-feira (30) deve ser de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam a partir da tarde. Máxima de 16º e mínima de 1º.

No sábado (31), o sol predomina e a temperatura sobe um pouco. Mas ainda faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 19º e mínima de 8º.

No domingo (1), o sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 20º e mínima de 10º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather