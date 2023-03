Confira a previsão do tempo para a primeira semana do Outono em Atibaia

A semana começa com muito sol, entre poucas nuvens e altas temperaturas na região de Atibaia.

Esse padrão de sol e calor permanece ao longo dos próximos dias. As chuvas serão irregulares e com curta duração, mas ganham mais força no final da semana, quando podem vir em forma de pancadas, acompanhadas de trovoadas e até mesmo com possibilidade de temporais isolados.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (20) o sol predomina pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva rápidas e isoladas. Máxima de 30º e mínima de 18º.

A terça-feira (21) também deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 30º e mínima de 17º.

A previsão para a quarta-feira (22) é de predomínio de sol e calor, com possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Na quinta-feira (23) o sol aparece entre poucas nuvens pela manhã. À tarde e à noite são esperadas pancadas de chuva. Máxima de 30º e mínima de 18º.

Para a sexta-feira (24) a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather