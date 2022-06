Confira a previsão do tempo para o feriado de aniversário de Atibaia

O inverno começou na última terça-feira (21), mas o frio da estação ainda não chegou ao estado de São Paulo. As madrugadas ainda estão frias, mas as tardes desta semana foram marcadas por temperaturas altas para os padrões desta época do ano.

Essa condição, de dias ensolarados e madrugadas mais frias, continua até sexta (24), feriado de aniversário de Atibaia.

Já no fim de semana, entre os dias 25 e 26 de junho, uma nova frente fria vai provocar aumento de nebulosidade sobre a região, mas ainda não há previsão de chuva. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Para esta quinta-feira (23), a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu. A noite será de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 26º e mínima de 14º.

Na sexta-feira (24), aniversário de Atibaia e dia de São João, o sol também predomina e não há expectativa de chuva. Faz calor à tarde e à noite a sensação será de friozinho. Máxima de 26º e mínima de 13º.

A previsão para o sábado (25) é de sol entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva Máxima de 25º e mínima de 13º.

No domingo (26), a previsão é de muitas nuvens, com poucas aberturas de sol e queda na temperatura. Máxima de 16º e mínima de 12º.

A segunda-feira (27) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. À noite a nebulosidade diminui. Máxima de 21º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather