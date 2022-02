Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Após a passagem de uma frente fria, uma massa de ar de frio fez as temperaturas caírem no estado de São Paulo nos últimos dias, principalmente no período da manhã. O excesso de nebulosidade também mantinha as temperaturas amenas no período da tarde.

Neste fim de semana, a massa de ar frio perde força, a nebulosidade se dissipa e teremos mais aberturas de sol. Com isso, as temperaturas voltam a subir, mesmo que de forma gradual. A previsão ainda será de poucas pancadas de chuva pelo estado nos próximos dias, que vão ocorrer intercaladas com períodos de sol.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (11), o sol aparece entre nuvens. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 27º e mínima de 17º.

No sábado (12) o sol predomina pela manhã. À tarde há condições para pancadas de chuva e à noite o tempo fica aberto. Máxima de 28º e mínima de 17º.

O domingo (13) deve ser de predomínio de sol e calor à tarde, com chance de pancadas de chuva isoladas. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Na segunda-feira (14) o sol predomina e faz calor. Não há previsão de chuva. Máxima de 31º e mínima de 18º.

A previsão para a terça-feira (15) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather