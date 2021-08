Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Depois de vários dias frios, as temperaturas voltaram a subir no estado de São Paulo. A semana está começando com temperaturas em elevação e a sensação volta a ser de calor.

Entre segunda e terça-feira, o sol predomina e não chove no estado. A umidade relativa do ar entra em declínio. Já na quarta-feira, 11 de agosto, uma nova frente fria chega ao estado e muda o tempo.

Apesar do início de semana que está sendo quente e seco, a semana vai terminar mais úmida e fria. No entanto, é válido ressaltar que não há expectativa de frio intenso como no fim de julho.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (9), o sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 13º.

Na terça-feira (10) o sol predomina e a temperatura sobe ainda mais. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Na quarta-feira (11) a frente fria se aproxima e o dia será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Máxima de 29º e mínima de 16º.

A quinta-feira (12) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens e queda de temperatura. Máxima de 19º e mínima de 13º.

A sexta-feira (13) também terá condições para a formação de nevoeiro ao amanhecer. Máxima de 21º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather