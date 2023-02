Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana começa com um cenário bem típico de verão em todo o estado de São Paulo. Os dias devem ter bons períodos de sol e muito calor, com chuva moderada, por vezes fortes, ainda com alto potencial para transtornos entre esta segunda (13) e a quarta-feira (15).

Na quarta-feira (15), a chuva começa ganhar intensidade, devido à formação de uma baixa pressão no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que vai canalizar mais umidade pelo centro-sul do país, deixando o tempo mais instável em todo o estado. O potencial para temporais se concentra mais durante a tarde, com raios e ventos fortes, variando de 60 a 80 km/h.

O tempo muda a partir de quinta-feira (16), com a passagem de uma frente fria. Na sexta-feira (17), as instabilidades persistem e ganham o reforço de outro sistema de baixa pressão. Há possibilidade de chuva moderada forte a qualquer hora.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (13), será de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 20º.

A previsão para a terça-feira (14) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 20º.

Na quarta-feira (15) o sol predomina pela manhã. À tarde as instabilidades aumentam e podem ocorrer pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima de 30º e mínima de 20º.

Na quinta-feira (16), a passagem de uma frente fria provoca aumento de nuvens sobre a região. Pode chover a qualquer hora. Máxima de 29º e mínima de 20º.

Para a sexta-feira (17), a expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 28º e mínima de 20º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather