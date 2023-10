Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O calor retorna à região neste último fim de semana do mês de outubro; mas apesar disso, o tempo segue instável e com muita atenção para a instabilidade que pode provocar nuvens carregadas. Há condições de chuva já na madrugada do sábado (28), e o dia começa nublado. A tendência é que até o final da manhã, ocorram boas aberturas de sol. Com o sol e o vento predominante de quadrante norte, a temperatura sobe com facilidade e logo faz calor. O aquecimento e a alta umidade favorecem a formação de nuvens carregadas no decorrer da tarde e da noite, que provocam pancadas de chuva com raios e rajadas de vento.

O domingo (29) deve ter sol, mas com bastante variação de nebulosidade e a expectativa é de um pouco mais de calor do que no dia anterior. Apesar disso, será um dia marcado por bastante vento. O vento predominante de noroeste terá muitas rajadas no decorrer do dia, que podem ser fortes em alguns momentos, chegando a valores em torno de 60 km/h.

Além disso, também há condições para pancadas de chuva no decorrer da tarde e da noite, acompanhadas por raios. Como a chuva irá acontecer na forma de pancadas durante o fim de semana, ela terá uma característica irregular e com possibilidade de volumes mais elevados em áreas localizadas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (27) será de sol com muitas nuvens durante o dia. Devem ocorrer pancadas de chuva com moderada a forte intensidade à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

O sábado (28) deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 28º e mínima de 21º.

Para o domingo (29), a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31º e mínima de 20º.

Na segunda-feira (30), o sol aparece com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 28º e mínima de 20º.

A terça-feira (31) deve ser de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather