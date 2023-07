Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma frente fria se forma na costa do Sudeste, entre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro neste fim de semana, provocando aumento de nebulosidade e queda de temperatura na região de Atibaia.

O sol e o tempo seco ainda predominam na manhã desta sexta-feira (28), mas as nuvens aumentam a partir da tarde e pode chover. No sábado (29) as instabilidade persistem, deixando o céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e queda de temperatura. Já no domingo (30), o tempo volta a ficar firme, mas a sensação será de frio.

Nesta sexta-feira (28) o sol predomina pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 27º e mínima de 15º.

O sábado (29) deve ser de sol com muitas nuvens e queda de temperatura. Períodos de céu nublado, com chuva. À noite o tempo fica firme. Máxima de 20º e mínima de 13º.

No domingo (30), as instabilidades diminuem e a expectativa é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Faz frio nas primeiras horas do dia. Máxima de 22º e mínima de 12º.

A segunda-feira (31) deve ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Máxima de 26º e mínima de 12º.

Na terça-feira (1), o sol aparece com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 27º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather