Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Novas áreas de instabilidade vão se formar sobre o Sudeste do país neste fim de semana. A chuva volta ganhar intensidade no estado de São Paulo. Ainda assim, o tempo fica abafado.

No sábado (10) de manhã o sol até aparece, mas já devem começar as primeiras pancadas de chuva, aquelas que são mais rápidas e mais pontuais. Durante a tarde, há alerta para temporais com rajadas de vento, podendo variar de 60 a 80 km/h e para a ocorrência de raios.

O domingo (11) deve amanhecer nublado, ainda reflexo da chuva de sábado e, aos poucos, o sol vai aparecendo entre muita nebulosidade. A chuva pode começar um pouco mais tarde no domingo, mas mesmo assim, ainda há risco para pancadas fortes, com raios e ventos.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (10), será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

A previsão para o sábado (11) é de sol entre nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva diminui. Máxima de 26º e mínima de 19º.

O domingo (12) deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 29º e mínima de 18º.

Na segunda-feira (13) o sol aparece entre nuvens durante o dia. Podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 28º e mínima de 19º.

Para a terça-feira (14), a expectativa é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 28º e mínima de 20º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather