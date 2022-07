Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O bloqueio atmosférico, que impediu a entrada de frentes frias por um longo período, fez as temperaturas subirem de forma bastante expressiva ao longo do mês de julho. No entanto, uma forte frente fria rompe esse bloqueio e, nesta sexta-feira, influencia áreas do Sudeste, incluindo o estado de São Paulo.

A passagem dessa frente fria causa grande aumento de nebulosidade, chuva, ventos fortes e brusca queda da temperatura. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (29), uma frente fria avança sobre a região provocando rajadas de vento e aumento de nebulosidade. O sol ainda aparece pela manhã, mas são esperadas pancadas de chuva à partir da tarde. Máxima de 25º e mínima de 13º.

No sábado (30), uma massa de ar polar atua sobre a região provocando queda brusca de temperatura. O dia deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 19º e mínima de 8º.

A previsão para o domingo (31), é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Ainda assim, as temperaturas não sobem muito. Máxima de 23º e mínima de 9º.

A segunda-feira (1) deve ser de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Noite com poucas nuvens. Máxima de 26º e mínima de 10º.

Na terça-feira (2) o sol também predomina e as temperaturas entram em elevação. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather