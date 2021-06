Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Por causa da passagem de uma frente fria, o último fim de semana foi marcado por bastante nuvens, chuva e temporais com granizo em Atibaia. O mês de maio terminou nesta segunda-feira (31) com tempo instável, mas uma nova massa de ar seco ganha força sobre a região e o mês de junho começa com temperaturas em gradativa elevação.

Nesta quarta-feira (2), o ar seco atua sobre a região e não há expectativa de chuva. Faz um pouco de frio ao amanhecer, mas a tarde é quente. Máxima de 26º e mínima de 10º.

Para a quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, a previsão também é de predomínio de sol. Por conta da atuação da massa de ar seco, não há previsão de chuva. A temperatura sobe mais um pouco. Máxima de 27º e mínima de 13º.

Na sexta-feira (4), o sol aparece entre poucas nuvens e não deve chover. Faz calor à tarde. Máxima de 27º e mínima de 15º.

No sábado (5), o sol predomina e a sensação será de calor à tarde. Máxima de 27º e mínima de 14º.

A previsão para o domingo (6) também é de predomínio de sol e tempo seco. Máxima de 27º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather