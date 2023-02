Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

O estado de São Paulo, de forma geral, terá uma semana de tempo bastante instável. O calor de verão continua, mesmo com essa instabilidade.

Nesta segunda-feira (6), uma frente fria em alto mar vai ajudar a reforçar a umidade. Pode chover a qualquer momento do dia na região que inclui Atibaia, com potencial de temporais. Na terça-feira (7) as condições de tempo se mantém, com pancadas de chuva a qualquer momento do dia, intercalando períodos de sol e melhora. Na quarta-feira (8), a chuva diminui, acontecendo de forma mais isolada. Na quinta-feira (9), a chuva continua acontecendo de forma localizada, com mais períodos de sol. Na sexta-feira (10), a chuva ganha um pouco mais de intensidade.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (6), será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

A previsão para a terça-feira (7) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 18º.

A quarta-feira (8) deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas a qualquer hora. Máxima de 29º e mínima de 18º.

Na quinta-feira (9) o sol predomina e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Para a sexta-feira (10), a expectativa é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather