Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A forte massa de ar de origem polar, que veio com a passagem da frente fria no começo desta semana, derrubou as temperaturas em várias Regiões do centro-sul do Brasil e também em Atibaia.

As temperaturas continuam baixas no fim de semana, mas a tendência é que, entre esta sexta e os próximos dias, as mínimas e máximas subam mais em relação ao começo desta semana. Confira!

Esta sexta-feira (20) começou com névoa e nebulosidade, mas, aos poucos, o sol aparece e, à tarde, ele predomina, fazendo a temperatura subir um pouco. À noite volta a fazer frio. Máxima de 17º e mínima de 8º.

O sábado (21) deve amanhecer bem frio e também há condições de nevoeiro nas primeiras horas do dia. À tarde o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura sobe um pouco mais. Máxima de 20º e mínima de 5º.

No domingo (22), o ar seco e frio ainda atua sobre a região, mas a temperatura máxima e mínima sobem. Máxima de 21º e mínima de 10º.

Na segunda-feira (23) o sol aparece entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva. Máxima de 24º e mínima de 14º.

A terça-feira (24) também deve ser de predomínio de sol e temperaturas em elevação. Máxima de 25º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather