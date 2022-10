Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana começa com temperaturas altas e sensação de abafamento. Na terça-feira (18), uma mudança no padrão da circulação de ventos vai aumentar as condições de chuva forte e até temporais pelo estado de São Paulo.

De forma geral, esta penúltima semana do mês de outubro será bem instável. Na quarta (19), e na quinta-feira (20), a chuva persiste sobre todas as regiões do estado, mas as temperaturas voltam a subir e o ar permanece abafado.

Na quinta-feira (20), o risco de temporais volta a aumentar, devido às instabilidades entre o sul do Brasil e o estado de Mato Grosso do Sul. Há condições de chuva desde cedo e essa chuva ganha o reforço de uma nova frente fria.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (17) será de predomínio de sol pela manhã. À tarde faz calor, a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Na terça-feira (18), o sol aparece entre nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 24º e mínima de 16º.

A quarta-feira (19) deve ser de sol entre nuvens. O tempo fica abafado e pode chover a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 17º.

Na quinta-feira (20), o sol aparece com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 28º e mínima de 17º.

A previsão para a sexta-feira (21) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather