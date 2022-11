Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A semana começou com tempo aberto e muito calor no estado de São Paulo. Na terça-feira (22), áreas de instabilidade avançaram sobre o Sudeste, trazendo chuva volumosa para Atibaia.

Segundo o site Climatempo, nesta quarta-feira (23), as instabilidades ganham força atreladas à configuração dos ventos nas camadas da atmosfera. Isso favorece a formação de nuvens carregadas sobre todo o estado de São Paulo. A previsão é de chuva generalizada e bastante volumosa. Há alerta de tempestades severas, com ventania, trovoadas e chances de granizo.

Entre a quinta-feira (24) e a sexta-feira (25), a chuva tende a diminuir um pouco, mas ainda não deixa de chover.

(Imagem Ilustrativa: eberhard 🖐 grossgasteiger por Unsplash)

Nesta quarta-feira (23), a circulação dos ventos em médios e altos níveis da atmosfera, com o ar quente e úmido presente sobre o Brasil, influenciam na formação de áreas de instabilidade sobre a região que inclui Atibaia. O dia será abafado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Há alerta para chuva forte e rajadas de vento. Máxima 28º e mínima de 18º.

Na quinta-feira (24), as instabilidades ainda atuam sobre a região. A expectativa é de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. Máxima de 25º e mínima de 14º.

Na sexta-feira (25), as instabilidades perdem força e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 25º e mínima de 16º.

O sábado (26) deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 26º e mínima de 16º.

A previsão para o domingo (27) é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather