Confira a previsão do tempo para o feriado prolongado em Atibaia

A última sexta-feira do mês de abril é marcada por ventos soprando de sudeste sobre o leste de SP, deixando as temperaturas mais amenas e favorecendo a formação de muita nebulosidade sobre a região. Pode chuviscar na manhã desta sexta (28) em Atibaia, mas o tempo não fica completamente fechado ao longo do dia. O sol volta a aparecer já no final da manhã e início da tarde, mas com bastante variação de nebulosidade. No fim de tarde e começo da noite pode garoar novamente.

A infiltração marítima em decorrência da passagem dessa frente fria pode persistir ainda no sábado (29) sobre o estado de São Paulo. Aos poucos, ocorrem aberturas de sol e em alguns momentos há possibilidade de chuva fraca/chuviscos isolados.

As temperaturas voltam a subir de forma gradativa, especialmente no domingo (30), quando os períodos de sol serão maiores, mas o calor retorna de fato na segunda-feira, 1º de maio, feriado do dia do trabalhador.

Na segunda (1), uma massa de ar seco já predomina, o sol aparece forte, com poucas nuvens, o tempo abre e não há previsão de chuva.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (28) será de céu nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Máxima de 22º e mínima de 15º.

No sábado (29), instabilidades ainda atuam sobre a região e a expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 23º e mínima de 15º.

No domingo (30) o tempo fica mais estável, com sol entre algumas nuvens e sem expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 16º.

Na segunda-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador, o ar seco ganha força, o sol aparece entre poucas nuvens, a temperatura sobe e não chove. Máxima de 28º e mínima de 18º.

A terça-feira (2) deve ser de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 28º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather