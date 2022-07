Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma grande massa de ar seco vem predominando sobre o Brasil Há cerca de três semanas e vem impedindo a entrada de frentes frias fortes no país. Nesse período, as frentes frias que conseguiram passar pelo litoral do estado de São Paulo foram muito fracas e praticamente não mudaram o tempo na região de Atibaia.

O tempo seco vai predominar nesta sexta-feira e no fim de semana. De acordo com o site Climatempo, os modelos meteorológicos apontam a chegada uma frente fria mais forte, por volta do dia 13 de julho, que deve conseguir avançar, trazendo um pouco de chuva e alívio na secura do ar.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (8) será mais um dia de sol entre poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 11º.

No sábado (9) o sol também predomina e o tempo continua seco, sem previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 11º.

O domingo (10) deve ser mais um dia ensolarado, sem expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 12º.

A previsão para a segunda-feira (11) é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 27º e mínima de 14º.

Para a terça-feira (12), a expectativa é de aumento de nebulosidade, mas sem previsão de chuva. Máxima de 29º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather