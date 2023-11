Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Este último fim de semana de novembro foi marcado por tempo mais nublado, úmido e com temperaturas mais baixas em Atibaia. Nestes últimos dias do mês e quase aproximando do final da primavera, o estado paulista terá características mais típicas de verão. Lembrando que o solstício de verão no Hemisfério Sul em 2023, acontecerá no dia 22 de dezembro, às 00h27. O verão se estende até o dia 20 de março de 2024, às 00h06, horários de Brasília.

O dia ainda vai começar mais fresco nesta segunda-feira (27), mas, apesar das temperaturas mais baixas de manhã, volta a esquentar um pouco mais à tarde. O sol já vai aparecer mais, em relação ao final de semana, porém com variação de nebulosidade ao longo do dia.

A chuva ganha força na terça (28) e na quarta-feira (29). A circulação de ventos, favorecendo o transporte de umidade e o calor, contribuem para a formação de muitas nuvens no estado de SP. A quarta-feira (29), terá mais nebulosidade e será um dia em que a chuva pode acontecer de forma um pouco mais persistente.

A quinta (30) será bem abafada, o dia vai começar cheio de nuvens, mas com boas aberturas de sol acontecendo entre o final da manhã e início da tarde. A previsão ainda é de chuva fraca a moderada.

O primeiro dia de dezembro será típico de verão no estado de SP, com boas aberturas de sol, temperaturas em elevação, e pancadas de chuva mais concentrada entre o início e meio da tarde, podendo se estender até o final do dia.

ALERTA: devido à combinação de calor e umidade e uma atmosfera mais instável – o risco de temporais é alto ao longo dos próximos dias no estado paulista.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (27) o sol aparece entre muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 27º e mínima de 16º.

Para a terça-feira (28), a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 20º.

A quarta-feira (29) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 18º.

Na quinta-feira (30), o sol aparece entre muitas nuvens, intercalando com períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. Máxima de 29º e mínima de 19º.

A sexta-feira (28) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather