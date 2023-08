Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A aproximação de uma frente fria e o calor de quinta-feira (24) geraram nuvens carregadas e pancadas de chuva em Atibaia. A mudança no tempo veio antes do previsto e o que chamou atenção, além da chuva, foram as rajadas de vento.

A passagem dessa frente fria, junto com a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica que vai se deslocar do Sul do Brasil para São Paulo, deve aumentar as instabilidades nos próximos dias.

Para esta sexta-feira (25), a previsão é de períodos de sol e muita nebulosidade, mormaço e ocorrência de algumas pancadas de chuva.

A chuva generalizada e a queda da temperatura acentuada serão observadas durante o sábado (26) e também no domingo (27), com o tempo chuvoso e a entrada de ventos frios de uma nova massa de ar polar.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (25), a expectativa é sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 16º.

O sábado (26) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 18º e mínima de 13º.

Para o domingo (27), a previsão é de céu encoberto e tempo chuvoso. Máxima de 15º e mínima de 11º.

A segunda-feira (28), deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 17º e mínima de 13º.

Na terça-feira (29) o céu fica com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Máxima de 20º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather