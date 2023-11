Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma frente fria avança rapidamente pelo oceano e passa pela costa do Sudeste. A passagem desta frente fria e o ar quente e úmido vão estimular a formação de nuvens carregadas sobre todo o estado de São Paulo.

Com força acima do normal para esta época do ano, essas áreas de instabilidade provocam queda acentuada de temperatura. Os ventos frios da massa de ar polar que vem com a frente fria também entram no estado e, junto com a nebulosidade, vão impedir que a temperatura suba muito.

No fim de semana, a previsão é de predomínio de céu nublada e ainda com condições de chuva a qualquer hora. A combinação do excesso de nebulosidade, chuva e vento frio vão manter a temperatura baixa para os padrões de novembro.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (24), áreas de instabilidade chegam à região e a previsão é de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima 21º e mínima de 14º.

No sábado (25), o sol aparece com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 17º e mínima de 14º.

Para o domingo (26), a expectativa é de céu nublado e chuva fraca. Máxima de 24º e mínima de 17º.

Na segunda-feira (27), o sol aparece entre muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

A terça-feira (28) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 20º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather