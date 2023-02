Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O estado de São Paulo entrou em fevereiro de 2023 com características muito parecidas com as de janeiro. O calor úmido e temporais marcaram os primeiros dias do mês.

A intensificação de uma grande área de baixa pressão atmosférica entre o Brasil, o Paraguai e o norte da Argentina, ainda deixa o estado em alerta para temporais nesta sexta-feira (3).

Para o sábado (4), permanece o risco de temporais, pois muitas nuvens carregadas se formam e, além da chuva forte e volumosa, há condições para formação de granizo e intensas rajadas de vento.

No domingo (5), a baixa pressão atmosférica começa a se afastar, mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva fortes.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (3), deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Máxima de 28º e mínima de 19º.

A previsão para o sábado (4) é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

O domingo (5) deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 27º e mínima de 20º.

Na segunda-feira (6) o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 20º.

Para a terça-feira (7), a expectativa é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather