Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A frente fria que trouxe áreas de instabilidade para a região se desloca e, no fim de semana, a chuva para. Mas a baixa temperatura volta a ser destaque. O vento frio de origem polar se espalha sobre o estado de São Paulo. A presença do vento frio combinado com o céu nublado e a chuva fazem a temperatura baixar novamente. A sensação de frio será sentida à noite e no início da manhã.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (19), a frente fria se desloca no decorrer do dia em direção ao litoral do Rio De Janeiro, mas ainda deixa áreas de instabilidade sobre o leste de São Paulo. Ainda há previsão de chuva para a região que inclui Atibaia, mas que tende a perder força no decorrer da tarde. Máxima de 23º e mínima de 19º.

No sábado (20), o sol volta a aparecer entre nuvens, com períodos de céu nublado. Mesmo com a presença do sol, o vento frio de origem polar não deixa a temperatura subir muito. Máxima de 21º e mínima de 17º.

Para o domingo (21), a previsão é de mais sol e menos nuvens sobre a região. Não há previsão de chuva. Faz um friozinho na madrugada e ao amanhecer, mas a tarde será agradável. Máxima de 24º e mínima de 13º.

Na segunda-feira (22), o sol predomina e a temperatura volta a subir. À tarde, a sensação será de calor. Máxima de 28º e mínima de 13º.

Na terça-feira (23), o sol predomina, a temperatura entra em elevação e não há expectativa de chuva. Máxima de 32º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather