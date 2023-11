Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana ainda começa com destaque para o calor em todo o estado de São Paulo. Para esta segunda-feira (13), a previsão ainda indica temperaturas acima de 35°C. Aos poucos, a umidade volta aumentar, devido à circulação dos ventos, que transporta um pouco mais de umidade, mas a chuva ainda acontece de forma bem irregular, entre final de tarde e começo da noite.

O feriado de quarta-feira, 15 de novembro, será quente, mas a circulação de ventos vai continuar favorecendo a formação de nuvens de chuva e há chance de pancadas moderadas a forte com risco de raios e ventos de até 60 km/h.

Mesmo com o aumento das pancadas típicas de primavera-verão, para os próximos dias, seguiremos com altas temperaturas até o final da semana e com muita atenção, antes da chuva, para umidade baixa.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (13) será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Máxima 37º e mínima de 21º.

A terça-feira (14) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 38º e mínima de 20º.

Para a quarta-feira (15), Feriado da Proclamação da República, a expectativa é de sol e calor intenso, com pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 36º e mínima de 21º.

A previsão para a quinta-feira (16) é de sol e algumas nuvens, sem chuva. Máxima de 38º e mínima de 21º.

A sexta-feira (17), deve ter sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 36º e mínima de 23º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather