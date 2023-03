Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A primeira frente fria da nova estação provoca mudanças no tempo pela faixa leste do estado de São Paulo.

Vai ser um início de semana mais instável, com sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer momento. As temperaturas também ficam mais amenas, se comparadas à semana passada.

Com o afastamento do sistema, as instabilidades perdem força já na quarta-feira (29) e as temperaturas voltam a subir de forma gradativa e até a sexta-feira

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (27) o sol aparece entre muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 19º.

A terça-feira (28) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 18º.

A previsão para a quarta-feira (29) também é de sol entre de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 18º.

Na quinta-feira (30) as temperaturas voltam a subir, o sol predomina de manhã e podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 30º e mínima de 19º.

Para a sexta-feira (31), a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather