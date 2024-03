Confira a previsão do tempo para o último fim de semana do verão em Atibaia

A onda de calor que se instalou sobre o centro-sul do Brasil no começo desta semana continua ativa e vai fazer o calor aumentar no estado de São Paulo.

O sistema de alta pressão atmosférica deve se prolongar até o fim do verão. O outono começa oficialmente no dia de 20 de março, às 00h06, e se estende até às 17h51 do dia 20 de junho, pelo horário de Brasília.

As altas pressões atmosféricas são regiões onde o ar seca (por causa da subsidência, movimento de ar de cima para baixo) e por isso são associadas a pouca nebulosidade e ao tempo firme.

O “segundo tempo” desta terceira onda de calor de 2024 está sendo previsto pela Climatempo entre 16 e 20 de março.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta sexta-feira (15) é de sol e calor, sem condições para a formação de nuvens de chuva. Máxima 34º e mínima de 21º.

O sábado (16) também deve ser de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 35º e mínima de 22º.

No domingo (17), o sol aparece com força, faz muito calor e ainda não há previsão de chuva. Máxima de 35º e mínima de 23º.

A segunda-feira (18) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 33º e mínima de 22º.

A expectativa para a terça-feira (19) é de sol e poucas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 32º e mínima de 21º.