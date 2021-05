Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O ar seco e a baixa umidade do ar ainda predominam nesta sexta-feira (28). Já no sábado (29), a passagem de uma frente fria pela costa do Sudeste do país e a circulação de ventos vão provocar a entrada de umidade e mudança no tempo.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (28), o sol predomina e não há previsão de chuva. Faz calor à tarde. Máxima de 28º e mínima de 13º.

No sábado (29), o sol ainda aparece, mas há condições para chuva já no fim da manhã. Máxima de 28º e mínima de 18º.

No domingo (30), a chuva vai ganhar força e se intensificar. São previstos volumes significativos. Máxima de 23º e mínima de 17º.

A segunda-feira (31) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 13º.

A terça-feira (1) também deve ser de muitas nuvens, com curtos períodos de sol e pancadas de chuvas. Máxima de 22º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather