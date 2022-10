Confira a previsão do tempo para o fim de semana de Eleições em Atibaia

A tarde de quinta-feira (27) foi marcada pelo calor intenso em todas as regiões do estado de São Paulo. O predomínio de ventos quentes, típicos da aproximação de uma frente fria, ajudaram a aquecer o ar. Já nesta sexta-feira (28), áreas de instabilidade vão se expandir sobre a rgião, aumentando muito a nebulosidade e as condições para pancadas de chuva. Mesmo com a previsão de chuva, a sensação será de tempo abafado.

No fim de semana (dias 29 e 30), a presença de nuvens carregadas sobre o estado estimula as condições para chuva. No domingo de eleições, há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde.

Na segunda (31), uma forte frente fria avança em direção à Região Sudeste, trazendo muita chuva e queda de temperatura para todas as regiões paulistas.

Nesta sexta-feira (28), o sol aparece entre muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 26º e mínima de 17º.

A previsão para o sábado (29) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 28º e mínima de 18º.

O domingo de Eleições (30) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 18º.

Na segunda-feira (31), uma frente fria excepcionalmente forte para esta época do ano se desloca sobre a região, aumentando ainda mais as condições para a formação de grandes nuvens que podem causar chuva forte e ventania. Máxima de 25º e mínima de 18º.

Para a terça-feira (1), a expectativa é de um dos dias mais frios para novembro em muitos anos. Pode chover a qualquer hora. Máxima de 16º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather