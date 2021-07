Confira a previsão do tempo para o feriado prolongado em Atibaia

Um bloqueio atmosférico que impede a passagem de novas frentes frias, e uma massa de ar seco que predomina sobre o centro-sul do país e impede a formação de nuvens carregadas, vão manter a condição de tempo firme sobre o Sudeste do país até o fim da semana. Apesar do tempo firme nos últimos dias, comum para esta época do ano, as temperaturas não subiram muito e a sensação foi de frio, inclusive à tarde.

A partir deste fim de semana está prevista uma mudança na direção dos ventos, que passam a soprar do quadrante norte, favorecendo a elevação gradativa das temperaturas. O calor ganha força no período da tarde, o que aumenta ainda mais a amplitude térmica, pois a temperatura mínima segue baixa até o início da próxima semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, o dia será marcado por frio ao amanhecer. A tarde ainda segue com temperaturas mais amenas, mas com a presença do sol, até dá para sentir um pouco de calor. Não há condições para chuva. Máxima de 24º e mínima de 9º.

O sábado (10) à tarde terá uma temperatura mais agradável, comparando com os últimos dias. De madrugada, a temperatura volta a cair. Máxima de 26º e mínima de 10º.

No domingo (11), o sol também predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 25º e mínima de 11º.

A segunda-feira (12) deve ser mais um dia de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 25º e mínima de 10º.

A previsão para a terça-feira (13) é de sol entre poucas nuvens e clima seco, com temperatura em elevação. Máxima de 26º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather