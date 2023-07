Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A massa de ar seco que está forte sobre o estado de São Paulo ainda deixa o tempo firme na região de Atibaia nesta quarta-feira (26). À tarde esquenta e a umidade relativa do ar cai bastante. Entre a tarde e a noite as nuvens até aumentam, mas ainda não há previsão de chuva.

Na quinta-feira (27) a umidade aumenta, com a proximidade de uma nova frente fria. Na sexta-feira (28), depois da passagem de um sistema de baixa pressão pela costa do Sudeste, a entrada de uma massa de ar fria volta a diminuir as temperaturas máximas. No sábado (29) pode chover fraco.

As noites e madrugadas ainda serão frias nos próximos dias, e a semana que começou com calor vai terminar com temperaturas máximas mais baixas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (26) será de sol o dia todo com algumas nuvens à tarde, sem previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 14º.

A quinta-feira (27) deve ser de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Máxima de 28º e mínima de 15º.

Na sexta-feira (28), a expectativa é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade. Pode chover fraco. Máxima de 26º e mínima de 15º.

O sábado (29) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 21º e mínima de 13º.

No domingo (30), o sol aparece com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 23º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather