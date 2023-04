Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma frente fria chegou a São Paulo nesta sexta-feira (14), associada a uma área de baixa pressão atmosférica, estimulando a formação de nuvens carregadas sobre a região.

No sábado (15), as instabilidades ainda deixam o céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva e temperaturas mais amenas. No domingo (16), a frente fria se afasta do litoral de São Paulo e as condições do tempo voltam a melhorar gradativamente.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (14) será de muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora. A previsão para a noite é de céu nublado e chuva. Máxima de 24º e mínima de 16º.

Para o sábado (15), a expectativa ´é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 26º e mínima de 18º.

No domingo (16), as instabilidades se afastam e o sol aparece entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 17º.

A segunda-feira (17) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 28º e mínima de 19º.

Na terça-feira (18) novas instabilidades chegam à região e o dia deve ser de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather