Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O verão 2023 começa astronomicamente hoje, às 18h48 do dia 21 de dezembro de 2022, e se estende até 18h24 do dia 20 de março de 2023.

A semana começou com instabilidades causadas pela passagem de uma frente fria, mas aos poucos, as áreas de instabilidade enfraquecem, a chuva diminui e a previsão é de sol, aumento das temperaturas e chuvas mais isoladas no fim de semana do Natal. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (21) o sol aparece entre nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 22º e mínima de 17º.

A quinta-feira (22) também deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Máxima de 22º e mínima de 15º.

A expectativa para a sexta-feira (23) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 24º e mínima de 14º.

No sábado (24), véspera de Natal, o sol predomina, a temperatura sobe à tarde e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Para o domingo de Natal (25) a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather